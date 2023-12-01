الزراعة في اليمن.. صعوبات متعددة تفاقمها تغيرات المناخ

يقول مدير مركز "الكود" للأبحاث الزراعية، الدكتور محمد الخاشعة، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن اليمن بات عرضة للتغيرات المناخية وتقلبات الطقس، وذلك يتسبب في تأخّر مواسم الأمطار تزامنًا مع موجات الجفاف، التي عادة ما تليها أمطار غزيرة على نحو غير معتاد، تؤدي إلى فيضانات وسيول تقتلع الأخضر واليابس وتجرف التربة الزراعية.

ويشير إلى أن التغيّرات المناخية أصبحت مشكلة حقيقية تفاقم الأوضاع الإنسانية، بعد أن باتت تهدد سبل العيش والأمن الغذائي والمائي، وحوّلت اليمن إلى بلد قاحل، غير مكتف زراعيًا، ويعاني من ندرة شديدة في المياه، إذ بدأت مصادر المياه الجوفية في النضوب والانحسار بمقدار 6 أمتار سنويًا في المناطق الجبلية، بوتيرة أسرع من معدلات تجددها.

وأكد الخاشعة، على ضرورة حشد الدعم الدولي للتخفيف من الأضرار الناجمة عن المناخ وتغيراته، التي تفرض أعباءً إضافية تأتي بعد جملة من التداعيات التي خلفتها الحرب على القطاع الزراعي على مدى نحو 9 أعوام، وسط غياب الإستراتيجيات الحكومية وشح إمكاناتها التي تحدّ من مقدرتها على مواجهة مثل هذه الظروف غير المسبوقة.

وقال إن استمرار التأثيرات على النحو الحالي دون وضع الحلول والمعالجات، سيؤدي إلى مزيد من التحديات ويفاقم حالة الإجهاد المائي التي يواجهها البلد.

ويشكّل القطاع الزراعي في اليمن نحو 17% من إجمالي الناتج المحلي للبلد، الذي يعتمد قرابة 73% من سكانه على الزراعة في معيشتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتشير دراسة محلية تبنى نشرها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أن مساحة الأراضي الزراعية تقلصت خلال العام 2020 إلى 1.2 مليون هكتار، بعد أن كانت تصل إلى 1.6 مليون هكتار خلال العام 2010.