"فايننشال تايمز": ارتفاع هائل في معدل التضخم يربك الاقتصاد العالمي

وبحسب التقرير، فشل بنك انجلترا في تحقيق هدف التضخم، البالغ 2 % سنويًّا، على مدى السنوات الثلاث الماضية، حتى مارس/ آذار 2024، وقفز مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة 21.6%، أي ما يمثل معدلًا سنويًّا قدره 6.7%.

وفي غضون ثلاثة أعوام ارتفعت الأسعار بالقدر الذي كان ينبغي لها أن ترتفع إليه خلال عشرة أعوام.

لذا، رأى التقرير أنه "حتى لو افترض المرء أن التضخم سوف يعود الآن إلى المستوى المستهدف.. فإن ذلك يؤدي إلى زعزعة الثقة في مصداقية هذه الأهداف على المدى الطويل".

وأشار التقرير إلى أن الحال لم تكن أفضل كثيرًا في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي شهدت ارتفاعات في التضخم بفعل الصدمات المتكررة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.

وبحسب مراجعة أجراها الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بن برنانكي، الحائز على جائزة نوبل، فإن ارتفاع التضخم الذي بدأ في منتصف عام 2021 كان إلى حد كبير غير متوقع من قبل جميع البنوك المركزية.

ورغم أن مراجعة برنانكي ربطت ارتفاع التضخم بصدمات كوفيد 19 وما رافقها وتلاها من أزمات، ولم تكشف عن أي أخطاء ارتكبها بنك انجلترا، فإن ذلك لا يعني عدم حدوث خطأ، على الأقل في التنبؤات وطريقة الاستجابة، وفق التقرير.