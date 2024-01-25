"المركزي الأوروبي" يحذر من رفع معدلات التضخم مجددًا

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، من أن التوتر في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يؤديا إلى رفع معدلات التضخم مجدداً.

وقالت للصحفيين في فرانكفورت إن "المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم تشمل ارتفاع منسوب التوترات الجيوسياسية خصوصاً في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن في الأمد القريب وتعرقل التجارة العالمية".

جاءت تصريحات لاغارد فيما قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إبقاء معدل الفائدة على حاله.

وأكدت لاغارد وجود "إجماع" في اجتماع الخميس على أنه "ما زال من المبكر مناقشة خفض المعدلات".

وتعيق هجمات ميليشيا الحوثي، التي تشنها منذ شهرين على سفن تجارية، حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي يمر عبره 12% من التجارة العالمية.

وتسبّبت هذه الهجمات بمضاعفة كلفة النقل؛ نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب أفريقيا؛ ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبًا.