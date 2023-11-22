بورصات الخليج الرئيسة تتراجع مع هبوط الأسهم في آسيا

تراجعت البورصات الرئيسة بمنطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر انخفاض الأسهم الآسيوية مع انحسار بعض حماس المستثمرين السابق، بشأن احتمال توقف دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأشار، أمس الثلاثاء، محضر أحدث اجتماعات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة، والتي عقدت في 31 أكتوبر وأول نوفمبر، إلى أنهم اتفقوا على التحرك "بحذر" ورفع أسعار الفائدة فقط إذا تعثر التقدم في السيطرة على التضخم.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الأمريكي، إذ أن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.