ارتفاع معظم بورصات الخليج مع توقع المستثمرين عدم رفع أسعار الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الاثنين، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يستمر في رفع أسعار الفائدة.

وأبقى المركزي الأمريكي سعر الفائدة ثابتاً دون تغيير في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، ما أعطى دفعة للأسواق العالمية وأدى إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 6.7 بالمئة.

كما ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.5 بالمئة، قبل إعلان الأرباح غدا الثلاثاء.

وارتفع مؤشر دبي 0.7 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة إعمار العقارية 1.9 بالمئة، وسهم بنك دبي الإسلامي 2.4 بالمئة.

وقال مهند الطنيجي، مؤسس مركز "ويلث للتدريب" وبرنامج "ماتريكس" لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إن بورصة دبي واصلت انتعاشها مع تحسن المعنويات، بعد تراجع التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية.

وأضاف: "قد يستمر السوق في التحسن بفضل الأسس المحلية القوية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة".

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.4 بالمئة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.6 بالمئة، محققا مكاسب للجلسة السابعة على التوالي، مع وجود معظم الأسهم المدرجة فيه في المنطقة الإيجابية. وارتفع سهم مصرف الريان عشرة بالمئة.