الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في مايو

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في مايو/أيار.

ويأتي ذلك، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية عالميا، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت المنظمة، الجمعة، أن مؤشرها للأسعار، الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولاً عالميًا، سجل في المتوسط 120.4 نقطة، في مايو/أيار، بزيادة 0.9% عن مستوى أبريل/نيسان المعدل.