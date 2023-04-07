"الفاو": أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعت 20,5%

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الجمعة، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وإن كانت لا تزال "مرتفعة جدًا"، تراجعت للشهر الثاني عشر على التوالي مسجلة انخفاضًا بنسبة 20,5% في آذار/مارس 2023، بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، حين كانت الأسواق تشهد أولى تبعات الحرب في أوكرانيا.