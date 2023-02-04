أثرياء كبار يغادرون الصين لحماية ثرواتهم في سنغافورة

ويختار عدد متزايد منهم سنغافورة، وفق ما أكدت مصادر مطلعة، لذلك أصبح المركز المالي الآسيوي الوجهة الأولى لرواد الأعمال الفارين.

ويدير الحزب عينه الجزيرة منذ ستة عقود وتُحظر التظاهرات والإضرابات فيها، والضرائب متدنية نسبيًا، ومعظم سكانها من أصول صينية.

ويلفت قدوم أثرياء صينيين مؤخرًا الأنظار، واختار بعضهم مساكن فاخرة مطلة على البحر في جزيرة سنتوزا.

وقال بيرس تشينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "اي اي ام اس" التي تقدم خدمات في مجال نقل الأمتعة والهجرة: "لا يمكنكم تخيل مقدار ما ينفقونه.. إنه جنون".

وروى أنه شاهد في حفل عند أحد زبائنه، تقديم ويسكي نادر من نوع "يامازاكي 55"، قد تصل قيمة الزجاجة منه إلى 800 ألف دولار.

وتساعد شركته الوافدين الجدد في العثور على شقق فاخرة وتوظيف سائقين وتسجيل أطفالهم في مدارس خاصة.

ويرغب القادمون الجدد بالتنقل في سيارات "رولز رويس" أو "بنتلي"، ويرتادون نوادي غولف للنخبة مثل نادي سنتوزا للغولف، حيث تبلغ رسوم اشتراك 670 ألف دولار سنويًا.

وقال بيني تيو، الذي يدير شركة بلازون للاستشارات التسويقية في مجال نوادي الغولف: "عدد كبير منهم من الشباب الصينيين، يرتدون ملابس مصممي الأزياء، ويمضون الوقت برفقة بعضهم البعض، وهذا ليس مفاجئًا".

"هنا مالي لي"

ويسمح الانتقال إلى سنغافورة لأكثر الصينيين ثراء بإبعاد ثرواتهم عن متناول السلطات الصينية، بعد نشر الإعلام قضايا عدة أثارت خشيتهم.

وتكبد المؤسس والرئيس السابق لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا"، جاك ما، خسائر قُدرت بـ 25 مليار دولار عندما أوقفت الصين في اللحظة الأخيرة عملية طرح ضخمة لمجموعته في البورصة عام 2020.