أثرياء العالم يتكبدون خسائر فادحة في 2022.. تعرف عليها



سيرجي برين



خسر المؤسس المشارك لشركة "غوغل"، سيرجي برين، مَبلغًا يقدر بـ 38.1 مليار دولار هذا العام، إذ لم يحقق النشاط الإعلاني الرقمي لشركة "ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، الأهداف المتوقعة.

لاري بايج



شهد مؤسس شركة "غوغل" لاري بايج انخفاضًا في صافي ثروته مشابهًا لسيرجي برين، وفي سبتمبر، بلغ إجمالي الخسائر 39.2 مليار دولار؛ بسبب انخفاض عائدات الإعلانات في الشركة.



برنار أرنو



حقق برنار أرنو، الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي، ومؤسس مجموعة لويس فيتون خسائر كبيرة مع انخفاض صافي ثروته بمقدار 38.2 مليار دولار، وفي سبتمبر وحده، خسر أرنو نحو 4.06 مليار دولار؛ بسبب آثار بيانات التضخم الجديدة وارتفاع أسعار الفائدة.



ومع ذلك، فمن الممكن أن يتغلب أرنو على خسائره سريعًا، إذ ارتفعت مبيعات شركة "إل في إم إتش" مقارنة بالعام السابق؛ بسبب زيادة القوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين.

