دراسة: أكثر من نصف العمال الإسبان يعتقدون أن لديهم رئيسًا سيئًا

ولفتت إلى أن هذه الأرقام تختلف باختلاف كل جيل، إذ إن العاملين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا هم الأكثر تقديرًا للقيادة الجيدة بنسبة 88.5%، في حين أن الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عامًا هم الذين يعطونها أهمية أقل.

وأوضحت أن الشركات بدأت في اقتراح التدريب على المهارات القيادية كإحدى أولوياتها في عام 2023، إذ إن 56.4% من الشركات التي تنفذ برامج تدريبية سيكون التدريب على المهارات القيادية بمثابة الأولوية الأولى لها.

وأكدت الدراسة أنه من المهم بالنسبة للشركات أن تختار التدريب الذي يعمل على تحسين "مهارات التواصل" للرؤساء، وبالتالي توليد "قيادة ذات مهنية" حتى يتمكنوا من الاعتناء بالصالح العام. بالإضافة إلى السعي لتحقيق أهداف العمل.

المصدر: صحيفة "الموندو" الإسبانية