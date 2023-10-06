تراجع الإنتاج الصناعي في إسبانيا للشهر الخامس على التوالي

سجل الإنتاج الصناعي الإسباني انخفاضًا بنسبة 3.6% في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وفق ما أفاد تقرير المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.

وهذا الانخفاض أكبر بمقدار 1.5 نقطة عن ذلك المسجل في تموز/ يوليو الماضي، مع خمسة أشهر متتالية دون تقدم، متأثرًا بانخفاض السلع الاستهلاكية وقطاع الطاقة، على ما أوردت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبحسب التقرير، يُعزى الانخفاض في شهر آب/ أغسطس بشكل أساسي إلى انكماش السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 9.8%، على الرغم من الانخفاض أيضًا في قطاع الطاقة بنسبة 6.2% والسلع الوسيطة (4.6%)، بالإضافة إلى انكماش إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.4%.

وأشار إلى أن القطاعات ذات التأثير الأكبر على انخفاض مؤشر الإنتاج، في آب/ أغسطس، هي الصناعة التحويلية، التي خسرت 2.5%، وإمدادات الكهرباء والغاز 8.3%.

ولفت إلى التراجعات الكبيرة التي سجلتها صناعة الملابس بنسبة 24.1%، وصناعة الخشب والفلين 17.4%.

وذكر أنه بمجرد تصحيح البيانات للتأثيرات الموسمية والتقويمية، بلغ الانخفاض في الإنتاج الصناعي في آب/ أغسطس 3.4%، وهو انخفاض أكبر بمقدار 1.2 نقطة عن ذلك المسجل في تموز/ يوليو الماضي (2.2%).

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"