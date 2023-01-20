إدارة الطيران الأمريكية تكشف سبب تعطل الرحلات الجوية

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخميس، إن مراجعة أولية خلصت إلى أن موظفين متعاقدين "حذفوا ملفات دون قصد"، ما أدى لتعطل نظام كمبيوتر رئيسي ووقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد في 11 يناير كانون الثاني.

وأضافت إدارة الطيران، أن المشكلة حدثت أثناء عمل الموظفين "لتصحيح التزامن بين قاعدة البيانات الرئيسية الآنية وقاعدة بيانات احتياطية"، وبالتالي تعطيل أكثر من 11 ألف رحلة جوية.