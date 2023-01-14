نواب أمريكيون يصفون تعطل نظام الكمبيوتر بإدارة الطيران الاتحادية بأنه "غير مقبول"

أبلغت مجموعة من أكثر من 120 مشرعا أمريكيا إدارة الطيران الاتحادية بأن تعطل نظام الكمبيوتر لديها يوم الأربعاء والذي تسبب في تأخير 11 ألف رحلة جوية "أمر غير مقبول على الإطلاق"، وطالبت‭ ‬المجموعة الإدارة بشرح خطتها لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سام جريفز والديمقراطي البارز في اللجنة ريك لارسن في رسالة إلى وزير النقل بيت بوتيجيج إن اللجنة تعتزم "إجراء إشراف قوي على خطة وزارة النقل لمنع حدوث هذا العطل مرة أخرى".