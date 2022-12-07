تعرف على أحدث الاكتشافات الأثرية حول العالم (صور)‎‎

حطام سفينة رومانية في صقلية

اكتشف علماء الآثار، حطام سفينة رومانية قديمة بالقرب من صقلية يعود تاريخها إلى ما يقرب من 2200 عام، وكانت السفينة مليئة بالأواني المستخدمة لنقل النبيذ وزيت الزيتون.

مقبرة في إسبانيا

عثر الباحثون على مقبرة في إسبانيا في عام 2014 تكشف الكثير عن النساء في العالم القديم، حيث تحتوي على رفات رجل وامرأة إلى جانب نحو 30 قطعة ثمينة، العديد منها مصنوع من الفضة، وكانت معظم الأغراض تخص المرأة، بما في ذلك مجوهرات وإكليل من الفضة والذي يعد رمزًا للقوة.

واستنتج الباحثون أن هذه المرأة كانت حاكمة أو شخصية بارزة في مجتمع "الأرغار" الذي ازدهر في الفترة من 2200 إلى 1550 قبل الميلاد في المنطقة.

ساحة مصارعة قديمة في تركيا

اكتشف علماء الآثار ساحة يعتقد أنها كانت تستضيف مقاتلين محترفين رومانيين في مدينة ميستورا القديمة، والتي أصبحت تقع اليوم في تركيا، وكان تم إنشاء المدرج منذ 1800 عام.