تعرف على أحدث الاكتشافات الأثرية حول العالم (صور)
تعد الاكتشافات الأثرية أمرًا مثيرًا للاهتمام؛ لأنها تكشف المزيد عن حياة البشر القدامى وإنجازاتهم المذهلة، ورغم أن عالمنا مليء بالأماكن والقطع الأثرية، إلا أن هناك المزيد الذي لم يتم اكتشافه بعد، وحتى عام 2022، لا تزال الاكتشافات الأثرية جارية في جميع أنحاء العالم.
وفيما يأتي بعضٌ مِن أكبر الاكتشافات التي تم الإعلان عنها في السنوات الأخيرة:
مدينة قديمة في مصر
في عام 2021، تم اكتشاف مدينة عمرها 3000 عام في الأقصر مدفونة تحت الرمال في مصر.
ويُعتقد أن هذه المدينة بناها الملك أمنحتب الثالث وتم العثور فيها على العديد من الأواني الحجرية والعديد من الهياكل الأخرى التي لم تتضرر إلى حد كبير، ويعتقد أن هذه المدينة تم هجرها في الأصل.
عربة احتفالية في بومبي
كشفت عمليات التنقيب العام الماضي عن عربة احتفالية كبيرة رباعية العجلات، في مدينة بومبي، جنوب إيطاليا.
وهذه العربة مصنوعة من البرونز والقصدير، وهي عربة لامبورغيني كانت تستخدم لنقل النخبة إلى الأحداث والمهرجانات القديمة في ذلك الوقت.
حطام سفينة رومانية في صقلية
اكتشف علماء الآثار، حطام سفينة رومانية قديمة بالقرب من صقلية يعود تاريخها إلى ما يقرب من 2200 عام، وكانت السفينة مليئة بالأواني المستخدمة لنقل النبيذ وزيت الزيتون.
مقبرة في إسبانيا
عثر الباحثون على مقبرة في إسبانيا في عام 2014 تكشف الكثير عن النساء في العالم القديم، حيث تحتوي على رفات رجل وامرأة إلى جانب نحو 30 قطعة ثمينة، العديد منها مصنوع من الفضة، وكانت معظم الأغراض تخص المرأة، بما في ذلك مجوهرات وإكليل من الفضة والذي يعد رمزًا للقوة.
واستنتج الباحثون أن هذه المرأة كانت حاكمة أو شخصية بارزة في مجتمع "الأرغار" الذي ازدهر في الفترة من 2200 إلى 1550 قبل الميلاد في المنطقة.
ساحة مصارعة قديمة في تركيا
اكتشف علماء الآثار ساحة يعتقد أنها كانت تستضيف مقاتلين محترفين رومانيين في مدينة ميستورا القديمة، والتي أصبحت تقع اليوم في تركيا، وكان تم إنشاء المدرج منذ 1800 عام.
ويعتقد أنها استضافت معارك ضخمة للمصارعين مع معارك الحيوانات البرية أيضًا، وكان تم دفن العديد من أجزاء هذا المدرج تحت الأرض ولا تزال سليمة إلى حد كبير.
أنقاض معبد قديم في سيناء
عثر علماء الآثار على أنقاض معبد للإله زيوس، في موقع "تل الفرما" في شمال سيناء، ويعرف "تل الفرما" قديمًا باسم "بيلوزيوم".
ويعود المعبد إلى العصر الفرعوني وكان يستخدم أيضًا خلال العصور الرومانية، واليونانية، والبيزنطية.
كنز غليون سان خوسيه
عثر الغواصون على سفينة عملاقة تسمى "سان خوسيه"، فقِدت منذ أكثر من ثلاثة قرون، وكان على متنها كنوز تقدر بمليارات الدولارات على عمق 950 مترًا في البحر الكاريبي قبالة السواحل الكولومبية.
وكانت غرقت السفينة خلال معركة في عام 1708 وكانت محملة بالذهب والفضة والزمرد، وتم اكتشاف سان خوسيه في عام 2015، إلا أنه تعطل إنقاذ كنوزها بسبب نزاعات قانونية.
مدينة رومانية مفقودة في جبال البرانس
تم اكتشاف العديد من المدن المفقودة في جميع أنحاء العالم، وكان آخرها مدينة رومانية مفقودة في جبال البرانس الإسبانية.
ولا أحد يعرف اسم هذه المدينة، ويطلق عليها في الوقت الحالي اسم El Forau de la Tuta ويُعتقد أن تاريخها يعود إلى القرنين الأول والثاني بعد الميلاد عندما كانت الإمبراطورية الرومانية في ذروتها.