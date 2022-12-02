إضراب المراقبين يشل حركة القطارات في فرنسا

تشهد حركة القطارات اضطرابًا كبيرًا في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين أجبر الشركة الوطنية على إلغاء 60% من رحلاتها الجمعة وفي نهاية هذا الأسبوع، في تحرك يمكن تجديده خلال احتفالات نهاية العام.

تنوي "الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد" (اس ان سي اف) من الجمعة إلى الأحد، تسيير قطار واحد من أصل اثنين، وواحد من كل أربعة على شبكة القطارات السريعة (تي جي في) وواحد من كل قطارين على الشبكة العادية بين المناطق، وإلغاء كل الرحلات الليلية.

وبالنسبة للرحلات الدولية، تنوي الشركة تأمين الحركة العادية لقطارات "يوروستار" إلى بريطانيا وتاليس (بلجيكا وهولندا والمانيا)، وتأمين واحدة من كل ثلاث رحلات للقطار السريع إلى سويسرا وواحد من اثنين إلى ألمانيا وواحد من ثلاثة إلى إيطاليا، وإلغاء الرحلات إلى إسبانيا.