فرنسا.. إضراب عمالي متواصل إثر تفاقم أزمة الطاقة

في وتيرة قابلة للاشتعال، يواصل واقع أزمة الوقود في فرنسا غليانه، مستمدا حرارته من غضب جماهيري كبير قوامه آلاف عمال شركات النفط والمصافي الذين بدؤوا إضرابهم من 27 أيلول/ سبتمبر، وطالبوا بزيادة أجورهم على خلفية التضخم الذي تشهده فرنسا.

ورغم انخفاض نسبة المحطات التي تعاني نقصاً حوالي 5% بعد أن أنهى بعض العمال إضرابهم، لا تزال الأزمة مستمرة وتنذر بانفجار شعبي إذا استمر الإضراب لأسابيع مقبلة.

وعطل الإضراب المستمر منذ 3 أسابيع بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد خصوصا في الشمال والوسط ومنطقة باريس.

كما أوقف الإضراب تشغيل بعض المصافي النفطية، أما شركة كهرباء فرنسا "إي دي إف" أفشل الإضراب مفاعلاتها النووية ووضع 10 محطات للطاقة النووية في فرنسا في مأزق حقيقي، وهذا الأمر الذي سيؤدي لعواقب وخيمة في الشتاء القادم بحسب بيان "إي دي إف".