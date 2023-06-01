المغرب يتصدر قائمة البلدان الأكثر جذبًا للسياح الأجانب

تصدرت المغرب قائمة البلدان الأكثر جذبًا للسياح الأجانب وفقًا للموقع الأمريكي "ترافل أوف باث" المتخصص في الأسفار؛ وذلك بسبب البنية التحتية العصرية والمناظر الطبيعية الخلابة التي تزخر بها البلاد.

وبينت وزارة السياحة المغربية وفقاً لما ورد على الموقع الأمريكي، أن السياح الذين يزورون المملكة المغربية سرعان ما يعودون إليها، خاصة الإسبان والإيطاليين والبريطانيين والأمريكيين منهم".

ويفسر الموقع سر هذا الانجذاب بـ"التنوع والثراء الثقافيين للمغرب والأسعار المعقولة للخدمات التي يوفرها للسياح، إضافة إلى تقاطع تاريخ هذا البلد مع تاريخ الجنوب الأوروبي".