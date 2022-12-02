وجهات لا ينصح خبراء سياحة بزيارتها عام 2023

تُصنف بعض الدول حول العالم، من بين أكثر الوجهات خطورة للمسافرين مثل أفغانستان ومالي وسوريا والعراق وأوكرانيا، إلا أن هناك أماكن يجب الابتعاد عنها لأسباب أخرى.

وقال خبراء إن السفر لبعض تلك الدول يحتاج إلى بعض الوقت لتجديد النشاط، أو أنها لا تملك الموارد اللازمة لدعم الحشود، كما أن بعض هذه الوجهات تمر بأزمات معينة.