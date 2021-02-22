مصر للطيران تقرر إيقاف تشغيل أربع طائرات بوينغ 200-777

قالت شركة مصر للطيران، في بيان الاثنين، إنها قررت إيقاف تشغيل أربع طائرات بوينغ 200-777 مجهزة بمحركات برات اند ويتني 112-4000، بناءً على توصية من شركة بوينغ، وقرار من إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة.

وقال البيان: إن قرار إيقاف تشغيل الطائرات الأربع في أسطول مصر للطيران جاء ”تطبيقا للتوصية والقرار ولحين إصدار بروتوكول الفحص الفني لهذه المحركات.. وذلك على صدى واقعة احتراق محرك طائرة شركة يونايتد إيرلاينز وتناثر أجزاء منه في الجو“.

وقالت مصر للطيران إن القرار لا يسري على طراز بوينغ 300-777، الذي تقوم الشركة بتشغيل ست طائرات منه مجهزة بمحركات من طراز مختلف عن برات اند ويتني 112-4000 .

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا، الإثنين، أن طائرة بوينغ 777 المزودة بمحركات مماثلة لتلك التي اشتعلت على متن طائرة في الولايات المتحدة، ستُمنع من دخول المجال الجوي البريطاني.

وقال وزير النقل غرانت شابس إن القيد المؤقت ينطبق على الطائرات المجهزة بمحركات برات أند ويتني 4000-112.

وقال على تويتر: ”سأواصل العمل عن كثب مع (هيئة الطيران المدني البريطانية) لمراقبة الوضع“، بعد أن قامت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بهبوط اضطراري السبت؛ إثر حريق في المحرك.

وأوضحت هيئة الطيران المدني البريطانية أن هذه الطائرات التي جمدتها الشركة المصنعة لا تستخدمها الشركات البريطانية.

وقالت الهيئة: إن هذا النوع من الطائرات ”تشغله شركات في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية“.

واضطرت رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بين دنفر وهونولولو إلى العودة والهبوط اضطراريًا السبت بعد أقل من نصف ساعة على إقلاعها؛ إثر عطل في محركها الأيمن تسبب في نشوب حريق وبسقوط حطام على الأرض، دون وقوع ضحايا.

وأوصت الشركة الأمريكية، مساء الأحد، بوقف رحلات 128 طائرة مزودة بهذه المحركات، وهو ما فعلته الشركات التي تشغلها.