"مصر للطيران" تقدم تذكرة سفر مدى الحياة لرضيعة ولدت على متن إحدى رحلاتها (صور)

أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، تقديم تذكرة سفر مدى الحياة، لرضيعة وُلدت الثلاثاء على متن طائرة تابعة للشركة.

وكان قائد طائرة مصر للطيران، المتجهة من القاهرة إلى لندن، قرر الثلاثاء الهبوط اضطراريا فى مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقي بلاغا من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع، وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الاضطرارى، لكن الراكبة كان قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة في مطار ميونيخ.

وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية: ”تم إبلاغ قائد الطائرة بأن السيدة اليمنية هيام نصر، على وشك الولادة، مما يستدعي معه هبوط الطائرة اضطراريا، إلا أنه وقبل الهبوط، وضعت السيدة طفلتها داخل الطائرة“.

وأضاف أن ”الطائرة كان يوجد على متنها طبيب وهو من قام بتوليد السيدة، بمعاونة الطاقم“، مشيرًا إلى أن طاقم الضيافة يكون مدربا على إسعاف بعض الحالات الأولية والبسيطة.

وأشار إلى أنه تم إهداء تذكرة سفر مدى الحياة على رحلات ميونخ من مصر للطيران.

ولفت إلى أن ”مصر للطيران“ تسمح للحوامل بالسفر على متن طائراتها، حال وجود شهادة صحية من الطبيب المتابع للحالة تسمح لهن بذلك وفقًا لحالتها الصحية.