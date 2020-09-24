سلطنة عمان تعلن استئناف الرحلات الدولية أول أكتوبر‎

قالت هيئة الطيران المدني العمانية في بيان اليوم الخميس، إن السلطنة ستستأنف الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارا من أول أكتوبر، وفقا لإجراءات صارمة لحماية البلاد وطواقم الطيران من فيروس كورونا المستجد.

وسيكون استئناف الرحلات -بحسب ما أعلنت الهيئة- بمستوى النقل الجوي المحدود الذي سيقتصر على تشغيل رحلات منتظمة محدودة العدد بين مطار مسقط الدولي وعدد من المطارات في مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

وقالت الهيئة إنه ”سيتم استئناف الرحلات الدولية المجدولة في مطار مسقط مع مواصلة تشغيل الرحلات الداخلية إلى المطارات الأخرى داخل السلطنة، خلال هذه المرحلة التي ستليها مرحلة التقييم الوضع الصحي والجدوى الاقتصادية لاستئناف باقي الرحلات الدولية المنتظمة إلى الوجهات الأخرى“.

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أقرت في وقت سابق استئناف الرحلات الدولية.

وأوقفت سلطنة عمان جميع الرحلات الدولية في مارس/آذار ضمن الجهود الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.