بعد تقارير عن دوره في نشر كورونا.. طيران الحرس الإيراني يستأنف رحلاته إلى الصين

أعلن مقصود أسعد ساماني، أمين رابطة الخطوط الجوية الإيرانية، الخميس، عن استئناف شركة ”ماهان“ للطيران المدني التابعة للحرس الثوري الإيراني، رحلاتها من العاصمة طهران باتجاه مدينة قوانغتشو، جنوبي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن ساماني قوله: ”بالطبع، السفر إلى قوانغتشو جنوبي الصين ليس متاحا للجميع، ولكن فقط أولئك الذين لديهم إقامة أو جنسية في هذا البلد، أو لديهم تأشيرة عمل أو تأشيرة دراسة صالحة يمكنهم السفر إلى الصين“.

وستقوم شركة ماهان إيران بتشغيل أول رحلة الليلة من مطار الخميني بطهران إلى مدينة قوانغتشو، وستكون بشكل أسبوعي.

وقال المسؤول الإيراني: ”السفر إلى تركيا ودبي الإماراتية، لم يكن متاحا للجميع“، في إشارة إلى إلغاء الرحلات الجوية التركية إلى إيران، مبينا أن ”تركيا حظرت فجأة الرحلات الجوية للطيران الإيراني إلى تركيا، لكن بالطبع أولئك الذين لديهم تأشيرة عمل سارية أو تأشيرة دراسة أو إقامة أو جنسية تركية يمكنهم السفر إلى هذا البلد والسفر كذلك إلى دبي“.

وكانت تقارير صحافية من داخل إيران وخارجها تحدثت قبل نحو شهرين عن دور الخطوط الجوية التابعة للحرس الثوري ”ماهان“ في نشر فيروس كورونا في الشرق الأوسط، وفي إيران تحديدا.

وظهر فيروس كورونا في إيران، في 19 شباط/ فبراير الماضي، وعلى الرغم من ظهوره واصلت الخطوط الجوية ماهان رحلاتها إلى الصين لمدة طويلة؛ الأمر الذي أثار موجة انتقادات من قبل بعض المسؤولين والناشطين في طهران.

ويُظهر تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، مسار الرحلة واستخدام الموارد المتاحة مثل الفيديو والصور، كيف نقلت ماهان إير أول ركاب يحملون فيروس كورونا من إيران إلى العراق ولبنان وواصلت رحلاتها إلى دول مختلفة حول العالم على الرغم من الحظر.

وحتى الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 284 ألف حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 15 ألف حالة، بعد تسجيل 221 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.