مسؤول إيراني: الإمارات أوقفت إصدار تأشيرة دخول الإيرانيين بسبب كورونا

أفاد مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، بأن دولة الإمارات أوقفت إصدار تأشيرة دخول للإيرانيين، عازيا ذلك لتفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين في إيران.

ونقلت وكالة ”إيسنا“ عن علي قرباني مدير جمعية مكاتب السفر والسياحة في إيران قوله: ”الإمارات توقفت عن إصدار التأشيرة للمواطنين الإيرانيين ولم توضح سبب ذلك، ولكن حسب تصريحات مسؤولين بدبي ربما يأتي ذلك بسبب زيادة أعداد المصابين بكورونا في إيران وترقب الإمارات“.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى تصريحات سابقة لمدير شركة ”مطار الخميني الدولي“ بالعاصمة طهران، علي كاشاني، وتحديدا في الـ 16 من حزيران/يونيو الماضي، التي أعلن فيها عن إطلاق رحلات خط طهران دبي مع مراعاة الظروف الخاصة بتفشي فيروس كورونا.

لكن الوكالة أكدت نقلا عن مسؤولين ومديرين لوكالات السفر الإيرانية عدم إصدار الإمارات تأشيرة دخول للإيرانيين، رغم تفعيل شركات الطيران الإيرانية والإماراتية لرحلات على خط طهران دبي.

وتشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا، إذ تتصدر إيران مع تركيا أكثر دول منطقة الشرق الأوسط لتسجيل الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي.