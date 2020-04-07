رغم تفشي كورونا.. اكتظاظ في المناطق السياحية بالصين

رغم التحذيرات الصادرة عن السلطات في الصين، أقبل مواطنون بكثافة على المناطق السياحية بعد رفع الحظر الصحي، لدرجة أثارت غضب رواد مواقع التواصل وتخوفات الخبراء من ظهور موجة ثانية من فيروس ”كوفيد19“.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية وحسابات المدونين على موقع التواصل الصيني ”ويبو“، صورا لجحافل من الزوار بالمناطق السياحية والمنتزهات خلال نهاية الأسبوع الماضي.

فمنتزه جبل ”غوانهشان“ شرق البلاد الذي أعلن عن زيارة مجانية، شهد توافد عشرات الآلاف من الزوار منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت المنصرم، وقرر إغلاق أبوابه على الساعة الثامنة صباحا بعدما تجاوز قدرته الاستيعابية البالغة 20 ألف زائر، وأعلن بعدها الإقفال إلى أجل غير مسمى.

وذكرت قناة ”سي ان ان “ الإخبارية، أنه تم رصد مشاهد مماثلة على الشاطئ قرب شانغاي وفي بكين، وخصوصا في المناطق الخضراء بالعاصمة.

وقامت الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم ”يومية الشعب“، بتوجيه توبيخ قوي لهؤلاء السياح غير الحذرين، وأمرتهم بعدم التجمع.

وعبر خبراء عالميون عن تخوفهم من عودة موجة جديدة من وباء كورونا إلى الظهور في الصين، وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية التي حذرت من العودة السريعة للحياة الطبيعية.