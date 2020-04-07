إصابة الحاخام الأكبر الأسبق لليهود بكورونا

أصيب الحاخام الأكبر الأسبق لليهود إلياهو باكشي، بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ إن ”باكشي“ (79 عامًا) نقل إلى مستشفى ”شعاري هتسيديك“ في القدس.

وأوضحت، نقلًا عن المستشفى، أن حالة الحاخام الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة ”مستقرة“.

ويقطن ”باكشي“ في القدس، وشغل منصب حاخام إسرائيل الأكبر (ريشون ليتسيون) بين عامي 1993- 2003.

وتعد الحاخامية العليا هي أعلى مرجعية دينية في إسرائيل، ويترأسها حاخامان أكبران، الأول يمثل اليهود الشرقيين (السفارديم) ويسمى ”ريشون ليتسيون“، والثاني يمثل اليهود الغربيين (الأشكيناز).

وتحل القدس الغربية في المرتبة الأولى بعدد المصابين بالفيروس في إسرائيل والبالغ عددهم الإجمالي 9006، حيث تضم وحدها 1446، من بينهم 1068 حالة في أحياء المتدينين اليهود (الحريديم)، بحسب ما كشفه، اليوم الثلاثاء ”مركز المعلومات الوطني لمكافحة كورونا“.