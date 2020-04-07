بسبب كورونا.. 1.5مليار دولار خسائر السياحة المصرية لغاية الآن

أكد وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد عناني، وزير الآثار والسياحة، أن السياحة في مصر متوقفة بشكل كامل منذ قرابة الشهر والنصف بسبب أزمة كورونا.

وقال عناني في مداخلة لبرنامج ”على مسئوليتي“: ”كنا ندخل مليار ونصف في الشهر بقالها شهر ونص مفيش سياحة“، موضحا أن عدد السياح الموجودين بمصر الآن حوالي 700 فقط وهم الذين رفضوا المغادرة، وهم ضيوف مصر وسوف يتم تجديد الإقامة لهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأشار الوزير المصري إلى أنه تلقى العديد من خطابات الشكر من دول العالم التعامل اللائق مع السائحين في أثناء عودتهم إلى بلادهم بسبب أزمة كورونا.

ولفت إلى أن القرارات كانت واضحة بعودة المدن السياحية فور انتهاء أزمة كورونا بأفضل صورة قائلا: ”الرئيس السيسي طالب بأن تكون الفنادق والقرى السياحة أفضل من وضعها قبل كورونا“.

على الجانب الآخر، أكد الدكتور خالد عناني، أن العمل في المشروعات الأثرية لم يتوقف، منوهًا بأن مصر لديها بنية تحتية أثرية على أعلى مستوى.

وتعدّ السياحة في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر لكنها تراجعت كثيرا في ظل أزمة كورونا.