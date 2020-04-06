وصول أول رحلة طيران إلى دبي تقل إماراتيين قادمين من الخارج

وصلت فجر يوم الإثنين أول مجموعة من المواطنين الإماراتيين العالقين في الخارج إلى دبي، وذلك لأول مرة منذ قرار البلاد تعليق رحلات الطيران في 24 مارس/آذار الماضي .

ووصلت الرحلة الأولى إلى مطار دبي الدولي قادمة من مطار هيثرو وعلى متنها 42 إماراتيا وعائلاتهم ممن كانوا في بريطانيا بهدف الدراسة أو لتلقي العلاج.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، فقد أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بشأن وصول هذه الرحلة، بما في ذلك إجراء جميع الفحوصات المتعلقة بالكشف عن أي إصابات محتملة بفيروس كورونا بين الركاب، مع إلزام المسافرين بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً عملاً بالإجراء المعتمد في هذا الخصوص؛ للتأكد من خلوهم تماماً من الفيروس.

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب حصول طيران الإمارات على الموافقات اللازمة لتسيير رحلات محدودة إلى جهات معينة، وهو ما تم البدء في تطبيقه اعتبارا من أمس الأحد.