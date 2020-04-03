 طيران الإمارات تعلن إعادة المواطنين العالقين بالخارج مجانا الأسبوع المقبل – إرم نيوز‬‎

طيران الإمارات تعلن إعادة المواطنين العالقين بالخارج مجانا الأسبوع المقبل

طيران الإمارات تعلن إعادة المواطنين العالقين بالخارج مجانا الأسبوع المقبل

المصدر: فريق التحرير

قال الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الجمعة، إن الشركة ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجانا على أي من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغليها من دبي الأسبوع المقبل.

ودعا بن سعيد في تغريدة على حسابه عبر تويتر، اليوم الجمعة، المواطنين العالقين في الخارج للتواصل مع أقرب سفارة لدولة الإمارات.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس الخميس بدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتبارا من 6 نيسان/أبريل الجاري.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: ”حصلت طيران الإمارات على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات للبدء في تشغيل عدد من رحلات الركاب اعتبارا من 6 أبريل، وستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات“.

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