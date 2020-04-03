طيران الإمارات تعلن إعادة المواطنين العالقين بالخارج مجانا الأسبوع المقبل

قال الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الجمعة، إن الشركة ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجانا على أي من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغليها من دبي الأسبوع المقبل.

ودعا بن سعيد في تغريدة على حسابه عبر تويتر، اليوم الجمعة، المواطنين العالقين في الخارج للتواصل مع أقرب سفارة لدولة الإمارات.

طيران الإمارات ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً على أي من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغليها من دبي الأسبوع المقبل. المواطنون العالقون في الخارج يمكنهم التواصل مع أقرب سفارة للدولة. طيران الإمارات في خدمة الوطن والمواطن دائماً. @emirates pic.twitter.com/cjzIIFLhwG — HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum (@HHAhmedBinSaeed) April 3, 2020

وكانت الشركة قد أعلنت أمس الخميس بدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتبارا من 6 نيسان/أبريل الجاري.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: ”حصلت طيران الإمارات على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات للبدء في تشغيل عدد من رحلات الركاب اعتبارا من 6 أبريل، وستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات“.