 ”طيران الإمارات“ تقرر تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتبارا من 6 أبريل – إرم نيوز‬‎

”طيران الإمارات“ تقرر تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتبارا من 6 أبريل

”طيران الإمارات“ تقرر تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتبارا من 6 أبريل

المصدر: فريق التحرير

وافقت السلطات الإماراتية على بدء تشغيل شركة طيران الإمارات لعدد محدود من رحلات الركاب اعتبارا من 6 نيسان/أبريل الجاري.

وأكد النبأ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس طيران الإمارات، عبر تويتر، في تغريد له قال فيها: ”حصلت طيران الإمارات على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات للبدء في تشغيل عدد من رحلات الركاب اعتبارا من 6 أبريل.وستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم. و ستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات“.

وأضاف: ”تتطلع طيران الإمارات إلى استئناف خدمات الركاب تدريجيا، بما يتلاءم مع رفع القيود المفروضة على السفر والتشغيل، بما في ذلك ضمان الإجراءات الصحية لحماية موظفينا وعملائنا. وكما العادة، فإننا نضع سلامتهم ورفاههم على رأس أولوياتنا دائما“.

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