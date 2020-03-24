مطارات أبوظبي ودبي تعلق الرحلات لمدة أسبوعين

قررت مطارات دبي ومطار أبوظبي تعليق كل رحلات الركاب اعتبارا من الساعة الـ 11:59 مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الإجلاء، وذلك في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

وصدرت البيانات الأخيرة عن المطارات الرئيسة في الإمارات بعدما أعلنت الحكومة أمس الاثنين تعليق جميع رحلات الركاب والرحلات الترانزيت من وإلى البلاد لمدة 48 ساعة.

وجاء في بيان نشره مطار أبوظبي على تويتر يوم الثلاثاء: ”نود إعلامكم بأنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى مطار أبوظبي الدولي بشكل مؤقت ابتداء من الـ26 من مارس الساعة ال 23:59 بتوقيت الإمارات ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الشحن والإجلاء الضرورية“.

الأعزاء المسافرون .. امتثالا لتوجيهات حكومة الإمارات نود إعلامكم بأنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى مطار أبوظبي الدولي بشكل مؤقت ابتداء من 26 مارس الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الشحن والإجلاء الضرورية — Abu Dhabi Airport (@AUH) March 24, 2020

ونشر الموقع الإلكتروني لمطارات دبي المذكرة نفسها لمطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال.‎