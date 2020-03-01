سفارة الكويت في القاهرة: لم نتلق إخطارًا رسميًا بمنع إصدار تأشيرات للمصريين

أكد مصدر مطلع بسفارة الكويت في القاهرة، أن السفارة لم تصلها أي قرارات رسمية بشأن وقف تأشيرات المصريين للكويت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن السفارة لم تتلق إخطارًا رسميًا يفيد بذلك“، مضيفًا أن ”كل ما هو متداول يعد مجرد تصريحات منتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي فقط“.

وجاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة ”القبس“ الكويتية تقريرًا يفيد بأن وزارة الداخلية أوقفت، اليوم الأحد، إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية حتى إشعار آخر، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت مصر خلوها من حالات إصابة بالفيروس، بعد تأكيد شفاء الحالة الوحيدة المشخصة للإصابة بالمرض، فيما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية عن إصابة وحيدة بالمرض داخل مصر.

وعلى صعيد آخر، نفت وزارة الصحة المصرية ما تردد عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول استعداد الوزارة لتحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح لعزلهما لمدة 14 يومًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، إن ذلك عارٍ تمامًا عن الصحة، نافيًا رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في جميع محافظات مصر.

وأشار مجاهد إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وفي السياق، علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، على منع دولة قطر دخول المصريين إلى أراضيها، قائلًا:“هناك بعض الإجراءات التي تعد قرارًا سياسيًا لبعض الدول، خاصة أن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية نفتا تمامًا وجود إصابات بكورونا في مصر”.

وقال العرابي خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إنه ”ينبغي على منظمة الصحة العالمية، وهي الجهة الدولية المعتمدة للإعلان عن الدول التي تعاني من انتشار كورونا، أن تعلن مصر ضمن الدول الخالية من المرض في القريب العاجل“.

وأكدت وزارة الصحة المصرية أنها ”تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد“.