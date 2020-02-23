السعودية تلزم الناقلات الجوية بدفع تعويضات لمسافرين بقيمة 17 مليون دولار

ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية العاملة في المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات تزيد على 65 مليون ريال سعودي (أكثر من 17 مليون دولار) للمسافرين، في حال أخلت الناقلات الجوية بشروط والتزامات عقود النقل الجوي التي تجمعها بعملائها المسافرين.

ويأتي إجراء الهيئة العامة للطيران المدني، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، اليوم الأحد، تنفيذًا لأحكام لائحة حماية حقوق العملاء والتأكيد على الناقلات الجوية بأهمية وضع المسافر في عين الاعتبار منذ نشوء العلاقة التعاقدية معه ومن لحظة تواجده في نطاق الخدمة بما في ذلك حالة السفر وفقًا لما نصّت عليه الأنظمة واللوائح.

وجاء بند ”فقدان أو تلف أو تأخر الأمتعة“ بالمرتبة الأولى في قائمة التعويضات، يلي ذلك ”تأخير الرحلات“ ومن ثم ”إلغاء الرحلات“ بحيث شملت هذه التعويضات جميع الناقلات الجوية العاملة في المملكة.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المسافرين ”للاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء عبر موقعها الإلكتروني (www.gaca.gov.sa) ، كما يمكن للمسافرين الراغبين بتقديم الشكاوى ضد الناقلات الجوية التواصل مع مركز الاتصال التابع لها“.