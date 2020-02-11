قطر تمتلك 49% منها.. تصفية ثاني أكبر شركة طيران في إيطاليا

أعلنت شركة ”إير إيطاليا“ عن اتفاق مستثمريها على تصفيتها؛ بسبب مشاكل تشغيلية وهيكلية مرتبطة بالشركة والسوق معا، في مؤشر على إنهاء نشاط ثاني أكبر شركة طيران إيطالية بعد ”أليطاليا“.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القرار اتخذ بإجماع مالكيها، وهما كل من ”الخطوط الجوية القطرية“ المالكة لـ 49% من حصتها، وشركة ”أليساردا“ بنسبة 51%.

وفي بيان منفصل، قالت الخطوط القطرية إنها كانت مستعدة للقيام بدورها على أكمل وجه في دعم نمو طيران إيطاليا.

وأضافت في بيان نشرته على موقعها الرسمي: ”إلا أن هذا الأمر كان من الممكن تحقيقه فقط، في حال أبدى الشركاء الآخرون التزامهم بدعم الشركة“.