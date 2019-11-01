إيطاليا تحظر تسيير رحلات شركة طيران تابعة للحرس الثوري الإيراني

منعت الحكومة الإيطالية شركة ماهان للطيران المدني التابعة للحرس الثوري الإيراني، من تسيير رحلات إلى المطارات الإيطالية، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية، مساء اليوم الجمعة.

وزعمت الوكالة الإيرانية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن ”منع شركة ماهان للطيران من تسيير رحلات إلى إيطاليا جاء بسبب الضغوط الأمريكية“، مضيفة أن ”الحكومة الإيطالية سوف تمنع شركة ماهان من تسيير رحلات إلى مطاراتها اعتباراً من 15 ديسمبر من هذا العام“.

وبحسب التقرير الإيراني فإن ”هذا الحظر على شركة ماهان جاء في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إيطاليا في منتصف شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي للضغط من أجل فرض عقوبات أمريكية على شركة ماهان الجوية.

وتتهم الدول الغربية والولايات المتحدة شركة ماهان إيرا للطيران بنقل معدات عسكرية إلى دول تشهد حروب من بينها سوريا والعراق وكذلك لبنان نقل أسلحة إلى حزب الله الموالي للنظام الإيراني، وتخضع هذه الشركة لعقوبات أمريكية وأوروبية.

وتمتلك شركة ماهان إير التي تأسست عام 1992 كأول شركة طيران إيرانية خاصة، أكبر أسطول طائرات في إيران.

حظرت فرنسا وألمانيا رحلات شركة الطيران في وقت سابق من هذا العام، متهمة إياها بنقل المعدات العسكرية والأفراد إلى سوريا ومناطق الحرب الإقليمية الأخرى.