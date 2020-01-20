تراجع السياحة العالمية في 2019

المصدر: أ ف ب

سجلت حركة السياحة في العالم تراجعا في العام 2019؛ بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية، وخصوصا في أوروبا وآسيا، حيث ألقى القلق المرتبط ببريكست وتظاهرات هونغ كونغ بثقله على عدد السياح، كما أعلنت منظمة السياحة العالمية.

كما سجلت منظمة السياحة العالمية 1.5 مليون زائر من السياح عالميا عام 2019؛ أي بارتفاع بنسبة 4% على سنة، ما يشكل تراجعا مقارنة مع سنتي 2017 و 2018 حين ارتفع عدد السياح بشكل كبير بلغ 7% و 6% على التوالي.

والعام 2020، يرتقب أن يبقى النمو العالمي لعدد السياح على حاله (ما بين 3 و 4%).

وقال مسؤولون من منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة والتي مقرها في مدريد، إن فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة تبقى، وفي هذا الترتيب، في مقدم الدول التي يزورها أكبر عدد من السياح بحسب الأرقام المؤقتة المتوافرة لعام 2019.

وقالت ساندرا كارفاو مسؤولة توجهات الأسواق في منظمة السياحة العالمية: إن ”التباطؤ مرتبط بأداء الاقتصاد العالمي مع نمو اقتصادي يناهز 3%“، مشيرة أيضا إلى ”القلق القوي المرتبط ببريكست وضعف الاقتصاد الألماني“ وتأثير ”المشاكل الجيوسياسية“.

وأضافت منظمة السياحة العالمية أن إفلاس شركة توماس كوك البريطانية للسفر ساهم أيضا في التباطؤ.

لكن كارفاو قللت من أهمية هذا التباطؤ بعد سنتين من النمو ”الهائل الذي فاق التوقعات إلى حد بعيد“.

وأوضحت أن 2017 و 2018 ”لم يكونا عامي نمو معتادين، نحن نعود إلى مستويات تاريخية من نمو السياحة العالمية“.

وبين المناطق الأكثر تأثرا بالتباطؤ أوروبا، حيث سجل عدد السياح ارتفاعا بنسبة 4% مقابل 6% عام 2018.

لكن أوروبا تبقى المنطقة التي تستقبل أكبر عدد من الزوار الأجانب في العالم (51% من إجمالي عدد السياح)؛ أي 743 مليون شخص عام 2019.

تأثرت منطقة آسيا-المحيط الهادىء أيضا (+5% مقابل +7% عام 2018) بسبب تداعيات الأزمة السياسية في هونغ كونغ.

وسجلت إفريقيا كذلك تراجعا كبيرا في عدد الوافدين (+4% مقابل +9% عام 2018). في حين أن نمو عدد السياح في شمال إفريقيا يبقى مرتفعا (+9%).

بالنسبة للأميركيتين، فإن ”الحصيلة متفاوتة، حيث عززت جزر الكاريبي انتعاشها بعد أعاصير العام 2017، لكن عدد الوافدين تراجع في أميركا الجنوبية خصوصا بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية الحالية“ في تشيلي أو بوليفيا على سبيل المثال، كما أوضحت منظمة السياحة العالمية في بيانها.

في المقابل، استفادت السياحة من انتعاش النشاط في الشرق الأوسط (+8% من السياح مقابل +3% عام 2018) خصوصا مع تحسن القطاع السياحي في مصر، والخطة الطموحة التي أطلقتها السعودية لاجتذاب سياح أجانب.

وبقيت فرنسا على رأس التصنيف مع 89 مليون سائح أجنبي، وبعدها إسبانيا والولايات المتحدة.

وأكدت كارفاو أن المعلومات عن أعداد السياح لا تزال مؤقتة، ”لكن لا نتوقع فعليا تغيرات في تصنيف العام الماضي“.

ورغم تراجع أعداد الزوار، إلا أن نفقات السياح ”بقيت قوية“، كما أكدت منظمة السياحة العالمية، وخصوصا مع نمو قوي لنفقات السياح الفرنسيين (+11%) والأميركيين (+6%).