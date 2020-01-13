مسؤول إيراني: السياحة في منعطف حرج بسبب إلغاء الرحلات الأجنبية

قال مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، إنه تم إلغاء 70% من الرحلات السياحية إلى إيران على خلفية تحطم الطائرة الأوكرانية التي أعلنت قوات الحرس الثوري مسؤوليته عن استهدافها بصاروخ فجر الأربعاء الماضي، وأدت إلى مقتل جميع ركابها البالغ 176 شخصاً أغلبهم من الإيرانيين، مبيناً ”وضع السياحة يمر بمنعطف حرج للغاية“.

وأوضح عضو غرفة التجارة في طهران ”علي شريعتي“، لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، إن ”70% من رحلات السياحية إلى إيران تم إلغاؤها“، زاعماً أن إلغاء بعض شركات الطيران الأجنبية المتجهة إلى إيران بعد تحطم الطائرة الأوكرانية، هي ”قصة منظمة ضد اقتصادنا وأمتنا“.

ولفت شريعتي إلى أن واحدة من الأهداف المهمة لمنع عبور الرحلات الأجنبية عبر الأجواء الإيرانية هو ”إلغاء الإيرادات الاقتصادية، ويعد الإلغاء المتزامن للعديد من شركات الطيران الكبرى التي كانت تنقل ركابًا من إيران أمرًا مهمًا من ناحيتين، أحدهما سهولة الوصول للركاب الإيرانيين، وخاصة الخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) المفقودة حاليًا“.

وشدد شريعتي على أن ”إلغاء الرحلات الأجنبية السياحية إلى إيران، سيكون لها تأثير على إيرادات الفنادق والسياحة“، مضيفًا ”عندما يتعلق الأمر بالمجتمع، كذلك الاقتصاد، هذا يعني أننا في منعطف حرج“.

وأعلنت العديد من شركات الطيران الأوروبية من بينها لوفتهانزا الألمانية للطيران، أنها لا تعتزم تسيير رحلات في الوقت الحالي إلى إيران، وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب أوكرانية في طهران.

وقالت ”لوفتهانزا“، الجمعة الماضي، إن مجموعة الشركات التابعة لها ألغت رحلاتها من وإلى طهران حتى 20 كانون الثاني/ يناير الجاري بسبب الوضع الأمني غير الواضح في المجال الجوي حول العاصمة الإيرانية.