تعرف على أجمل مدن صغيرة في العالم (صور)

احتلت مدينة لوزان السويسرية المركز الأول كأفضل مدينة صغيرة في العالم في قائمة أفضل 25 مدينة يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة.

وجاء التصنيف في مؤشر المدن الصغيرة الذي تصدره مجلة ”مونوكيل“ البريطانية والذي يعتمد على تقارير لمراسلي المجلة وباحثين وخبراء سفر وسياحة.

وقالت المجلة إن التصنيف يأخذ في الاعتبار طبيعة الحياة في المدينة وسهولة وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية وفاعلية المؤسسات الحكومية وعناصر أخرى.

وقال مدير تحرير المجلة أندرو تاك: ”بدأنا تصنيف المدن الصغيرة استجابة للقراء الذين يريدون أن يطلعوا على طبيعة الحياة في تلك المدن والخدمات المقدمة… لذلك قررنا أنه حان الوقت لإصدار مؤشر للمدن الصغيرة والتي لا يمكن تصنيفها في مؤشر المدن الكبيرة مثل طوكيو وفانكوفر على سبيل المثال“.

وأظهر المؤشر لهذا العام أن مدينة بولدر الأمريكية احتلت المركز الثاني تلتها بيرجن في النرويج وهوبارت في استراليا وتشيجاساكي في اليابان وبولزانو في إيطاليا وبوردو في فرنسا وانسبروك في النمسا وبورتو في البرتغال.

واحتلت المركز العاشر مدينة ايشن في ألمانيا تلتها ركجافيك في أيسلاندا وسافاناه في الولايات المتحدة وبوتستدام في ألمانيا وبازل في سويسرا وتشيانج ماي في تايلاند وفكتوريا في كندا وسان سيبيستيان في إسبانيا وأيندهوفن في هولاندا وباث في بريطانيا وإيلبورج في الدنمارك وويزبادين في ألمانيا وتريستي في إيطاليا وهارليم في هولاندا وأنابوليس في الولايات المتحدة وسالوزبورج في النمسا.