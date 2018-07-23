جولات سياحية بالهيلوكوبتر في أجواء لوزان السويسرية

أصبح بإمكان السياح الذين يقصدون لوزان، استكشاف هذه المدينة الساحرة ومناظرها الخلابة من الأجواء. حيث بدأت شركة هيلي-لوزان لخدمات الهيلوكوبتر بتنظيم جولات سياحية في سماء هذه المدينة الأوروبية .

وتمثل هذه الجولات المبتكرة فرصة استثنائية لمشاهدة طبيعة لوزان الساحرة التي تجمع ما بين جمال البحيرات والجبال والمناظر البانورامية الخلابة. كما تمكن هذه الخدمة السياح من الوصول إلى المنتجعات الجبلية، والمطاعم الواقعة على ارتفاعات شاهقة، وتمنحهم دروسًا حول كيفية قيادة الطائرات.

وتوضح شركة “ماركت ريسيرتش فيوتشر” ، أن الجولات السياحية الجوية تمثل بعدًا جديدًا من أبعاد السياحة العالمية. وهي عبارة عن جولات سياحية على متن طائرات الهيلوكوبتر تحلق بالمسافرين في أجواء الأماكن السياحية الشهيرة والمناطق الأقل اكتظاظًا بالسكان.

وقد علق ستيف باش، مدير هيئة السياحة في لوزان بالقول: “خلال السنوات العشرة الماضية، ساهم ظهور المزيد من الوجهات السياحية الجديدة في مختلف انحاء العالم، في إحداث ثورة في مجال السياحة العالمية. وبازدياد عدد الشركات التي تقدم خدمات السياحة والسفر، أصبح هنالك نموًا ملحوظًا في الطلب على السفر الجوي، صاحبه نمو في عدد طائرات الهيلوكوبتر”.

ومن الجدير بالذكر أن شركة هيلي-لوزان تأسست عام 2008، ومن ذلك الحين وهي مستمرة بالنمو ومنح عملائها العديد من الخدمات المميزة والتي تشمل الجولات السياحية الجوية، والتنقلات الجوية، والخدمات الفاخرة والمصممة خصيصًا في سويسرا بشكل خاص وفي أوروبا بشكل عام، والتي تمكن الضيوف من استكشاف طبيعتها الخلابة بزاوية 360 درجة. كما توفر جولات طيران خاصة برجال الأعمال، وتنقلات جوية خاصة بكبار الشخصيات. وتمتلك الشركة مراكز في زيورخ ولوغانو وكورشيفيل وباريس وغيرها من الوجهات الشهيرة.