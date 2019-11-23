بيع سيارة ”2030“ بـ 3.2 مليون ريال سعودي في معرض الرياض للسيارات

بيعت السيارة الفريدة من نوعها، والتي أُطلق عليها اسم ”2030“ وصنعت خصيصًا لمعرض الرياض للسيارات بمبلغ مالي فاق الثلاثة ملايين ريال سعودي.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، بيعت السيارة، اليوم السبت، لمشترٍ لم يفصح عنه حتى الآن بمبلغ 3.2 مليون ريال (850 ألف دولار أمريكي)“.

والسيارة من إنتاج شركة ”جي إف جي ستايل“ الإيطالية، وهي مزودة بمحركين كهربائيين يولدان عزمًا يصل إلى 580 نيوتن متر، كما يمكنها أن تصل من سرعة صفر إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال ثلاث ثوانٍ ونصف الثانية.

وتهاتف عدد من فناني ومشاهير العالم، على معرض الرياض الذي يقام لأول مرة، ووصلت مبيعاته لعشرات الملايين، فيما ضم المعرض سيارات من أحدث وأرقى الماركات العالمية، ناهيك عن سيارات نادرة من نوعها.