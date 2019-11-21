بعد رونالدينيو.. محمد رمضان يشتري مرسيدس نادرة بمعرض الرياض للسيارات ”صورة“

أصبح الفنان المصري محمد رمضان ثاني مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس ويستمر حتى 26 الجاري، بعد نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو، الذي اقتنص مع انطلاقة المعرض سيارة أستون مارتن طراز (رابيد AMR).

واستغل الفنان المصري فرصة تواجده في المعرض لإقامة حفل غنائي يوم الخميس، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، يتواجد منها 65 سيارة فقط في العالم، أحدها ذهبت إلى محمد رمضان، الذي ظهر في مقطع فيديو نُشر على حساب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، يتحدث فيه عن غيرته من شراء البرازيلي رونالدينيو سيارة أستون مارتن، ليصبح بعدها ثاني مشترٍ في معرض الرياض للسيارات.

ويقام حفل محمد رمضان على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية، وسط حضور جماهيريّ كبير ويرفع الحفل شعار ”أقوى حفل في الرياض“.

وكان المستشار تُركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أكد أنّ جميع تذاكر الحفل نفدت، موضحًا أنّ موسم الرّياض يواصل تحطيم الأرقام.

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— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2019

وأعلن رئيس هيئة الترفيه أنّه تمّت زيادة 2000 تذكرة جديدة للحفل، فكتب عبر حسابه على تويتر قائلًا: ”موسم الرياض يحطم الأرقام، نفاد جميع تذاكر حفل الأسطورة محمد رمضان، ونظرًا للإقبال الشديد على الحفل تمت زيادة ألفي تذكرة عن طريق الموقع 21 نوفمبر مسرح معرض السيارات (الجنادرية)“.