الاتحاد للطيران الإماراتية تزيد قدرتها الاستيعابية بين أبوظبي وبيروت

تعتزم شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، زيادة قدرتها الاستيعابية بين أبوظبي والعاصمة اللبنانية بيروت، عبر استبدال الطائرة المستخدمة على هذا الخط من إيرباص 321 إلى بوينغ 787-9 دريملاينر ابتداءً من 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات، تأتي ترقية الخدمة من طائرة صغيرة الحجم إلى طائرة عريضة بعد القرار الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالسماح لمواطني الإمارات بالسفر إلى لبنان.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة طلب السفر بين البلدين بشكل كبير.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، روبن كامارك ”يعد لبنان سوقًا أساسيًا بالنسبة لدولة الإمارات والناقل الوطني“، وتم زيادة القدرة الاستيعابية لتلبية الطلب المتوقع على رحلات المسافرين ورحلات الشحن، وخصصنا أحدث طائراتنا ومنتجاتنا لهذا الخط.