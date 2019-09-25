الاتحاد للطيران في أبوظبي ترجئ دخول طائرات إيرباص إيه350-1000 إلى الخدمة

ترجئ الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي دخول خمس طائرات من إيرباص إيه350-1000 إلى الخدمة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى العودة للربحية بعد تكبدها خسائر على مدار ثلاث سنوات متعاقبة.

وقال متحدث باسم شركة الطيران، اليوم الأربعاء: ”الاتحاد للطيران ستعدل توقيت الدخول للخدمة لخمس طائرات جديدة من طراز إيرباص إيه350-1000، في إطار خطتها الجارية لتحقيق تحول في النشاط“.

وقال المتحدث: إن أضخم نسخة من الطائرة إيه 350 لا تزال مهمة لخطط الاتحاد المستقبلية، لكنه لم يفصح عن الموعد الذي قد تبدأ فيه الشركة باستخدامها.

وأضاف قائلًا: ”سيتم اتخاذ قرار بشأن موعد التقديم في إطار التخطيط الاستراتيجي الأوسع نطاقًا للشركة“.

وامتنعت إيرباص عن التعقيب وأحالت الأسئلة إلى الاتحاد للطيران.

وألغت الاتحاد طلبيات طائرات بمليارات الدولارات، منها طلبية لأربعين طائرة من طراز إيه 350-900 الأصغر حجمًا واثنتين من طراز إيه 350-1000 في إطار إستراتيجية تحول مدتها خمس سنوات بدأت في 2016.

وتعهدت بتسلم خمس طائرات إيه 350-1000 من طلبية حالية تشمل 20 طائرة.

واستبدلت الاتحاد الإدارة التي قادت استراتيجية التوسع الكبير، التي تضمنت أيضًا استثمارات في شركات طيران أوقفت عملياتها لاحقًا بسبب مصاعب مالية واجهتها.

وقال الرئيس التنفيذي توني دوجلاس، الذي انضم للاتحاد في 2017، لرويترز العام الماضي: إن الشركة ستركز على نقل الركاب من وإلى أبوظبي على العكس من النموذج السابق الذي كان يستهدف خلق مركز يربط الشرق بالغرب.