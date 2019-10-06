الأردن يقرر إعفاء التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول

قرر الأردن، اليوم الأحد، إعفاء التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيه، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الأردنية في بيان.

وبحسب البيان، فقد تقرر ”إعفاء رعايا الجمهورية التونسية الشقيقة الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة، من الحصول على تأشيرة الدخول بمختلف أنواعها“.

ويأتي ذلك في خطوة تسعى لتطوير العلاقات وتشجيع السياحة بين البلدين، إذ سبق وأن قررت عمّان في فبراير الماضي إعفاء المواطنين التونسيين من رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة.

جدير بالذكر أن السلطات التونسية تعفي أيضًا الأردنيين من تأشيرة الدخول.

ووفق أرقام رسمية لوزارة السياحة الأردنية، بلغ عدد السياح التونسيين بالمملكة في 2018، نحو 6 آلاف و130، بارتفاع 9.5 % عن 2017.