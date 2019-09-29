للمرة الأولى.. استخدام أسطح مبانٍ في لندن كمنصات هبوط لسيارات أجرة طائرة

بدأت شركات سيارات أجرة شهيرة في لندن، باستئجار عدد من أسطح المباني في كافة أنحاء العاصمة البريطانية، وذلك من أجل استخدامها كمنصات هبوط لمركباتها الجوية.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم الأحد، أنّ شركات ”أوبر وإيرباص ساس وبي إم دبليو ورولز رويس وكيتي هوك“، تعمل جميعها على نقل الركاب في رحلات قصيرة بسياراتها الطائرة، إذ بدأت أخيرًا في الحصول على تراخيص، لاستخدام تكنولوجيا جديدة تسمح بهبوط سياراتها الطائرة على أسطح المباني.

وسوف تضطر شركات سيارات الأجرة، إلى اجتياز اختبارات السلامة الصارمة قبل استخدام أسطح المباني في لندن، كمنصات هبوط، وبرغم ذلك وافقت شركة ”سكاي بورت“ للبنية التحتية لهبوط الطائرات، على 15 ترخيصًا لتأجير منصات هبوط على أسطح المباني في لندن، كما سمحت بافتتاح مطار مصغر.