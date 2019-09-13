طيران ”ناس“ السعودي يعتزم تشغيل رحلات مباشرة إلى قبرص

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ”طيران ناس“ السعودية الخاصة، بندر المهنا، أن شركته تدرس فتح رحلات مباشرة إلى مدينة لارنكا القبرصية مع بدء موسم السياحة القادم بالتزامن مع تطور لافت في علاقات الرياض ونيقوسيا.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية عن المهنان، قوله، إن الشركة تدرس في الوقت الراهن فتح خط مباشر إلى لارنكا القبرصية اعتبارًا من مايو/ أيار 2020، كوجهة صيفية جديدة.

وأوضح المهنا أن هناك فريقًا متخصصًا سيزور قبرص في القريب؛ لتقييم الوجهة وبحث آلية التعاون بما يتيح تسهيل إجراءات السفر للسعوديين الراغبين في زيارة قبرص.

وأشار المهنا لخطوة الرياض الأخيرة بفتح سفارة سعودية في قبرص، وزيارة وزير الخارجية إبراهيم العساف للجزيرة المتوسطية، وسط توقعات بتطوير علاقة البلدين في عدة مجالات بينها السياحة.

وبدأ البحث عن خطوط طيران محلية تسيّر رحلات مباشرة من المدن السعودية إلى المدن القبرصية، بالتزامن مع حملة واسعة تدعو لاختيار قبرص وجهة سياحية بديلة لتركيا المجاورة.