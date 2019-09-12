وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات بقبرص في ”زيارة تاريخية“

أجرى وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الأربعاء، زيارة رسمية إلى قبرص، هي الأولى من نوعها.

وأفادت تقارير نقلتها وسائل إعلامية قبرصية وسعودية، أن العساف، التقى خلال زيارته إلى نيقوسيا، نظيره الرومي نيكوس هيرستودوليديس.

وأشارت التقارير، إلى أن الجانبين أجريا محادثات شملت العلاقات الثنائية والقضية القبرصية.

وأيد العساف ”شرعية قبرص وسيادتها.. والقرارات الدولية المتعلقة بقبرص، وخاصة الصادرة عن الأمم المتحدة”.

من جهته، أكد هيرستودوليديس، أهمية الزيارة الرسمية الأولى التي يجريها وزير سعودي إلى قبرص.

وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والأمن والجيش والدفاع.

يشار أن الزيارة التي أجراها العساف، الأربعاء، إلى قبرص، تعد الأولى من نوعها لوزير خارجية سعودي منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

والأسبوع الماضي، قدم السفير السعودي خالد بن محمد الشريف، أوراق اعتماده إلى رئيس إدارة قبرص الجنوبية نيكوس أناستاسياديس، بصفته أول سفير للمملكة في جنوب قبرص.

ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب.