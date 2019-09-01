عطل تقني يؤخر مئات الرحلات الجوية في فرنسا

أدى عطب تقني في شبكة الحاسوب، الأحد، إلى اضطراب الحركة الجوية في فرنسا لفترة وجيزة، وإرجاء مئات الرحلات الجوية المتجهة إلى عدة بلدان، في آخر أيام العطلة الصيفية الأوروبية.

وقال متحدث باسم هيئة الطيران المدني الفرنسية (DGAC) إنه يجري التحقيق الآن في سبب العطب، حسبما ذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“.

وتأخرت مئات الرحلات الجوية في المطارات التي تمتد من بريطانيا إلى المغرب وغيرها.

وبعد ساعات من إصلاح مشكلة نظام خطط الرحلات الآلي في فرنسا، لا تزال الجداول الزمنية متأخرة في أماكن أخرى.

وأضاف المتحدث أن المشكلة ”لم يكن لها تأثير على أمن الرحلات الجوية“، وتم إصلاحها قبل منتصف النهار؛ ما سمح باستئناف الحركة الجوية، دون أن يفصح المتحدث عن اسمه بموجب قواعد سلطة قواعد الهيئة.

كانت هيئة الطيران المدني الفرنسية أوقفت بشل مؤقت كل الحركة الجوية على الأراضي الفرنسية، وكذلك الرحلات التي تغادر أو تصل إلى باريس بمطار شارل ديغول، أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.

وتضرر الركاب الذين يسافرون من دول مجاورة مثل بريطانيا بشكل خاص؛ حيث واجهت سلطات المرور الجوي صعوبات لإعادة توجيه الرحلات الجوية عبر المجال الجوي المزدحم في أوروبا.

وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان: ”نتوقع تعطل بعض رحلاتنا إلى فرنسا وإسبانيا، فضلا عن الرحلات التي تطير فوق تلك الدول“، وقدمت تذاكر مجانية لأي شخص يسافر إلى فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا أو البرتغال.