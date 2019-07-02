إيران.. مخاوف من وقوع حوادث طائرات بسبب عطل في نظام (GPS)

قال مسؤول إيراني، مساء الاثنين، إن الانقطاع الذي حدث في إيران خلال الأيام القليلة الماضية في نظام تحديد المواقع العالمي(GPS) متعمد، مضيفاً أن ”هذا الخلل يهدد سلامة الطائرات وأنظمة الملاحة الجوية“.

وقال حسين فلاح جوشقاني، مدير لوائح الاتصالات الراديوية الإيرانية، لوكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“، إن العطل المتعمد في نظام تحديد المواقع العالمي تسبب في مشكلة في أنظمة الملاحة الجوية بالإضافة إلى تهديد سلامة الطائرات“، مضيفاً أنه ”تسبب أيضًا في استياء شديد بين المستخدمين والشركات.“

وفقا له فإن ”تم تحديد مصدر هذا الخلل والمشاكل وتم إبلاغ السلطات المختصة ولكن لسوء الحظ لم يتخذ أي إجراء لوقف هذه المشاكل حتى الآن.“

وحدثت بعض الاضطرابات في نظام GPS في الأيام الماضية في إيران، والتي تداخلت مع عمل مزودي خدمة TD-LTE، أحد معايير الاتصالات الهاتفية المتنقلة.

وأوضح فلاح جوشقاني إنه ”على أساس التقارير والشكاوى الواردة وكذلك المسوحات الميدانية، بدأت هذه المشاكل والاضطرابات يوم الخميس الماضي“، لافتاً إلى ”إن سلطات الأمن، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي، وصفت هذا الإجراء بأنه ”غير متداول ومتعمد“ وأمرت بإيقافه، لكن الخلل لم يتوقف“.

ولم يوضح المسؤول الإيراني سبب هذا الخلل، لكنه قال ”إن لوائح الراديو ومنظمة الاتصالات الراديوية ستعكس المسألة وتتابعها مع السلطات القضائية“.

وفي العام الماضي، برز تعطل شبكة GPS في إيران، وتلا ذلك احتجاجات من قبل مستخدمي بعض مقدمي خدمات الإنترنت.

وبعد حوالي شهر، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، أنه تم تحديد خلل مصدر إشارات التشويش على شبكة GPS في طهران، وقال ”إن الوزارة، قامت بإحالة شكوى إلى القضاء، وقد طلبت من السلطات تحديد أصل الإشارات ومصدرها“.