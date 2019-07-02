إيران تهدد: مستعدون لخفض التزاماتنا النووية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن تخفيض إيران لالتزاماتها النووية في خطة العمل المشتركة مع القوى الدولية يمكن التراجع عنها، وذلك بعدما أعلنت طهران في وقت سابق أن مخزونها من اليورانيوم المخصب زاد عن الحد المسموح به في الاتفاق النووي وهو أن لا يتجاوز 300 كيلو غراماً.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، مساء الاثنين، عن عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية دعوته للدول الأوروبية إلى ”اتخاذ خطوات أكثر عملية وواقعية“ وإلا ستواصل إيران خفض التزاماتها في الصفقة النووية.

وفيما يتعلق بالآلية المالية الأوروبية، شدد موسوي على أن هذه الآلية ”ليس مطلب الجمهورية الإسلامية“، مضيفاً أن ”أمام الدول الأوروبية سبعة إلى عشرة أيام للقيام بتحقيق مطالب إيران في الآلية المالية“.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية في حال لم تقوم بتحقيق مطالب بلاده فإن ”الخطوة الثانية سيتم تحقيقها“.

وفي الثامن من مايو الماضي، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه في حال رفض مطالب طهران من قبل الدول الأوروبية، ”ستزيد إيران مستوى تخصيب اليورانيوم، وتواصل جهدها لتحديث مفاعل آراك (وسط البلاد) التي تعمل بالماء الثقيل“.

ومع إعلان طهران الاثنين أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به في الاتفاق النووي، دعت الدول الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي وعدم خرق بنوده، فيما هددت بريطانيا بالإنسحاب من هذا الاتفاق.