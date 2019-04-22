الرحلات الجوية تعود لطبيعتها في مطار معيتيقة بطرابلس

المصدر: ا ف ب

تستأنف حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي في مطار طرابلس الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية، بعد أن شغل فقط للرحلات الليلية منذُ 8 نيسان/أبريل ”لأسباب أمنية“، إثر تعرضه للقصف كما أعلنت، اليوم الإثنين، السلطات الملاحية.

وقال مطار طرابلس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”تلقينا الأمر بفتح المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي على مدار الساعة“.

ومعيتيقة مطار عسكري سابق يستخدم للطيران المدني بدلًا من مطار طرابلس الدولي الذي ألحقت به معارك أضرارًا جسيمة في عام 2014.

ومنذُ ذلك الحين تقوم الشركات الجوية الليبية فقط برحلات داخل البلاد ومع بعض الدول بينها تونس وتركيا.

والشركات الليبية ممنوعة من التحليق في المجال الجوي الأوروبي لأسباب تتعلق بالسلامة.